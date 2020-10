Cavani elogia contratação de Facundo Pellistri pelo Manchester United

O atacante Edinson Cavani, recém-contratado pelo Manchester United, elogiou a aquisição do compatriota Facundo Pellistri também pelos Red Devils nesta janela de transferências. Em entrevista ao site oficial do clube, o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain explicou o que os torcedores podem esperar do meio-campista de 19 anos.

– Pellistri é jovem e adoro a forma como ele joga. Ele é um típico jogador da América do Sul que tem aquela natureza travessa em seu jogo. Ele tem muito a aprender e muito a oferecer. Ele já mostrou do que é capaz nos jogos pelo Peñarol.

O atleta é uma das maiores promessas do futebol uruguaio dos últimos anos e esteve vinculado a diversos clubes nas últimas janelas de transferências. Pellistri fez sua estreia com a camisa aurinegra em 2019 e foi contratado, de forma surpreendente, por 10 milhões de libras (R$ 72 milhões) pelo Manchester United.