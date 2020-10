Cavani pode debutar contra o PSG com a camisa do Manchester United

A estreia de Edinson Cavani pelo Manchester United pode ser adiada, segundo informações da imprensa inglesa. Sem contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante está fora da bolha da equipe desde que entrou de férias e sem realizar os regulares testes de Covid-19. Com isso, o uruguaio pode ser considerado um viajante normal que chega da França e que pode ter que ficar 14 dias isolado.

Dessa forma, Cavani pode ficar indisponível para o técnico Solskjaer até o próximo dia 18 de outubro, uma vez que já está na Inglaterra desde a última segunda-feira. Assim, o centroavante pode perder o duelo contra o Newcastle, marcado para o dia 17 de outubro, em um sábado, e sua estreia pode ser diante da sua ex-equipe, o PSG, pela Liga dos Campeões no próximo dia 20.

O Manchester United aguarda um pronunciamento das autoridades sobre o caso, pois caso Cavani seja impedido de jogar, o time teria problemas para a próxima rodada do Campeonato Inglês. Além de poder não contar com o uruguaio, os Red Devils não terão Martial, expulso na última rodada diante do Tottenham.