Cavani revela importância de Ander Herrera para jogar no United

O atacante Edinson Cavani afirmou que Ander Herrera foi uma das peças principais em sua ida para o Manchester United. O meio-campista e ex-jogador e companheiro do uruguaio no Paris Saint-Germain teve papel fundamental em conversas que mantinha com o novo camisa sete para convencê-lo de atuar no futebol inglês.

– Conversei muito com Ander e com outros companheiros, como Di María, que também estava em Paris. Terminei falando nos últimos minutos com Ander por mensagens. Tenho grande admiração por ele, pela pessoa que é. Suas palavras me ajudaram muito, pois me disse como é o Manchester United. É certo que depois disso, cheguei em um acordo.

Cavani está se preparando para debutar pelo Manchester United o mais rápido possível, visto que o calendário do mês de outubro é muito pesado para os Red Devils. Nas próximas cinco partidas, o time de Old Trafford enfrenta o Newcastle, Paris Saint-Germain, Chelsea, RB Leipzig e Arsenal pelo Campeonato INglês e Liga dos Campeões.