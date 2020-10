Cavani revela relação com Neymar no PSG: ‘Somos muito diferentes’

Cavani abriu o jogo sobre a sua relação com Neymar no PSG em entrevista à “ESPN” da Argentina. O uruguaio disse que tinha uma boa relação com o brasileiro nos vestiários do clube francês e que a única discussão que houve entre os dois foi após um jogo contra o Lyon em 2017 em que o camisa 10 pegou a bola para bater um pênalti quando o atacante era, até então, o cobrador oficial.

– Ney é um bom menino. A única vez que briguei com Ney, todos sabem, foi no jogo contra o Lyon. A gente brigou até no vestiário. Somos muito diferentes, não compartilhamos muitas coisas, pensamos diferente, mas isso não impede que tenhamos um bom relacionamento. Respeito em campo e compromisso com seus companheiros não se pode negociar.

Cavani deixou o PSG após terminar seu contrato, embora sua estadia no clube já estava em xeque nas últimas temporadas. O uruguaio acertou vínculo com o Manchester United por uma temporada após deixar a equipe francesa como o maior artilheiro da história. Enquanto isso, Neymar segue construindo carreira em Paris.