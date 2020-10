Caverna do Dragão: episódio final do desenho é feito por fãs

Após 35 anos, os fãs de Caverna do Dragão vão poder conferir a conclusão da história do famoso desenho animado. Com base no roteiro oficial escrito pelo criador Michael Reaves, um grupo de fãs americanos produziu o episódio final.

Batizado de “Requiem”, o “capítulo perdido” da trama foi publicado há poucas semanas na internet. Dirigido por Ryan Nead e Marshal Hubbard, a animação demorou quatro anos para ser concluída.

A história de Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e Bobby marcou a geração que cresceu nos anos 1980 e 1990.Fonte: greenmangaming.com/Reprodução

Durante o desenvolvimento do projeto, a dupla de diretores teve o apoio de diversos animadores. Assim, os artistas usaram diversas imagens do material original como referência e até conseguiram recriar parte da trilha sonora clássica.

Segundo os criadores, a adaptação tentou ser o mais fiel possível ao roteiro. Contudo, certas passagens foram modificadas por questões técnicas ou por estarem “além da capacidade criativa dos envolvidos”.

É importante frisar que o texto original de Michael Reaves possui um final aberto, pois os produtores ainda não sabiam se o desenho seria renovado para 4ª temporada. Portanto, a conclusão vista nos minutos finais foi escrita pela dupla de diretores.

Legendado pelo canal brasileiro KevinGC, confira o episódio final de Caverna do Dragão:

Clássico inspirado nos RPGs

Baseado no famoso RPG de mesa Dungeons & Dragons, Caverna do Dragão segue um grupo de jovens que é transportado para um mundo medieval. Lá, eles recebem armas mágicas e passam a ser orientados pelo misterioso Mestre dos Magos.

Assim, os garotos partem em uma jornada em busca de um forma de retornar para a realidade deles. Entretanto, o vilão Vingador sempre aparece para sabotar os planos dos heróis.

Exibido nos Estados Unidos entre 1983 e 1985, Caverna do Dragão possui 27 episódios divididos em três temporadas. No Brasil, o desenho estreou em 1986 e tornou-se um grande sucesso das manhãs de sábado na Rede Globo.

Grupo de heróis reunido em torno do Mestre dos Magos.Fonte: Geek Dad/Reprodução

Por fim, vale ressaltar que o roteiro de “Requiem” não é algo inédito para os fãs. Em 1999, o jornalista brasileiro Pablo Miyazawa entrou em contato com os produtores da animação e teve acesso ao texto original. Depois, ele foi adaptado para quadrinhos.

O que você achou do episódio final de Caverna do Dragão? Conte para gente nos comentários.