CBF convoca clubes para discussão sobre volta de público e aumento de inscrições de atletas no Brasileiro

Segundo o jornal O Globo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) convidou os times da Série A do Campeonato Brasileiro para uma reunião nesta sexta-feira. No encontro, serão discutidos dois tópicos: a possibilidade de volta de público aos estádios e também o aumento do número de atletas inscritos na competição nacional.

A primeira pauta será sobre a ampliação das inscrições, que será votada pelos cartolas em um conselho técnico. Se a novidade for aprovada, os times poderão relacionar 50 jogadores (atualmente são 40).

A medida busca evitar o adiamento de jogos caso as equipes tenham casos de contaminação pela COVID-19 no elenco, como já aconteceu com vários times desde a retomada do futebol.

De acordo com o jornal, a ideia seria o retorno do público de maneira gradativa a partir do segundo turno do Brasileirão. No entanto, tudo será definido apenas quando o Governo der as diretrizes.

Vale lembrar que, anteriormente, a CBF já conseguiu aprovação com o Ministério da Saúde para liberar 30% da ocupação dos estádios, seguindo uma série de regras de segurança e distanciamento entre as pessoas.

Rogério Caboclo discursa durante solenidade de posse Flickr/ CBF

No entanto, em reuniões anteriores sobre o tema, a falta de apoio vinda do Estado de São Paulo acabou derrubando os planos da CBF. Agora, espera-se uma mudança de posição dos paulistas.

O penúltimo encontro, realizado em 24 de setembro, terminou num enorme bate-boca entre o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e o mandatário da Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro), Rubens Lopes.

Dois dias depois, houve nova reunião, na qual a volta do público foi negada pela maioria.

Na ocasião, o Flamengo, que vem se posicionando de forma favorável ao retorno dos torcedores, não participou. Desta vez, é esperado que o clube rubro-negro tenha representante.