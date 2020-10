CBF divulga fotos dos jogadores da Seleção Brasileira quando crianças

No dia em que se comemora o dia das crianças no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aproveitou a data festiva para divulgar fotos dos jogadores da Seleção na infância. Entre as imagens é possível ver os craques Neymar, Casemiro, Richarlison e Ederson quando crianças.

Nas imagens é possível perceber as semelhanças com a aparência atual dos atletas. Os torcedores se divertiram com a publicação que teve mais de 1200 curtidas e centenas de comentários apenas no Twitter