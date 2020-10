CBF remarca Palmeiras x Coritiba para as 18h de uma quarta-feira

Em ajuste de tabela realizado na manhã desta sexta-feira (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o dia e horário da partida entre Palmeiras e Coritiba para as 18h (de Brasília) do dia 14 de outubro, uma quarta-feira.

O agendamento original previa que o jogo ocorresse um dia antes, na terça-feira (13), às 19h.

(Foto: Reprodução/Site oficial da CBF)

Tais dias e horários alternativos previstos para os jogos no mês de outubro fazem parte de um desmembramento feito pela CBF nas rodadas finais do primeiro turno.

No dia 18, domingo seguinte ao jogo Palmeiras x Coritiba, o Verdão encara o Fortaleza, no Ceará, e a partida está marcada para as 20h30, fechando a décima a sétima rodada.

Na penúltima partida do turno do Brasileirão, o Palmeiras volta a atuar fora de casa e enfrenta o Atlético-GO, no dia 24 de outubro, sábado, às 21h.

O único jogo com horário e dia “normais” acontece no fechamento do primeiro turno, contra o Atlético-MG, marcado para domingo, primeiro de novembro, às 16h no Allianz Parque.