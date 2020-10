CBF revela calendário de jogos das oitavas de final da Copa do Brasil; veja a programação

A CBF divulgou a data e os horários dos jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que irão ocorrer entre 14 de outubro e 5 de novembro.

