CBS divulga datas de retorno de suas séries; confira programação!

A emissora CBS finalmente divulgou as datas de retorno das novas temporadas de suas séries. Por conta da pandemia do coronavírus, a fall season 2020 sofreu alguns desfalques e precisou ser adiada para o mês de novembro, assim como em outros canais.

Algumas produções vão ter seus retornos programados para o final da primeira quinzena do próximo mês. É o caso de The Unicorn, que vai estrear sua 2ª temporada no dia 12 de novembro. Mas sucessos como Bull, FBI e SEAL Team estarão de volta só depois de alguns dias. Elas serão apresentadas em faixas nobres da grade de programação da emissora.

(Reprodução)Fonte: CBS

Outros retornos bastante aguardados são de Young Sheldon, Mom, The Neighbourhood, Bob Hearts Abishola, All Rise, NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans e SWAT.

Confira a programação completa da fall season 2020 da CBS:

5 de novembro (Quinta-feira)

20h – Young Sheldon (4ª temporada)

20h30 – B POSITIVE (estreia)

21h – Mom (8ª temporada)

8 de novembro (Domingo)

20h30 – NCIS: Los Angeles (12ª temporada)

21h30 – NCIS: New Orleans (7ª temporada)

22h30 – NCIS (episódios favoritos dos fãs)

11 de novembro (Quarta-feira)

21h – SWAT (4ª temporada)

12 de novembro (Quinta-feira)

21h30 – The Unicorn (2ª temporada)

16 de novembro (Segunda-feira)

20h – The Neighborhood (3ª temporada)

20h30 – Bob Hearts Abishola (2ª temporada)

21h – All Rise (2ª temporada)

22h – Bull (5ª temporada)

17 de novembro (Terça-feira)

20h – NCIS (18ª temporada)

21h – FBI (3ª temporada)

22h – FBI: Most Wanted (2ª temporada)

25 de novembro (Quarta-feira)

21h – SEAL Team (4ª temporada)

(Reprodução)Fonte: CBS

Ainda sem data de estreia oficial estão Blue Bloods, The Equalizer, Evil, MacGyver e Magnum PI.

Qual dessas estreias você está mais ansioso para conferir?