Ceará somou grande parte dos pontos contra times que estão na parte baixa da classificação

Com um elenco repleto de jogadores renomados no cenário nacional, como, por exemplo, Fernando Prass e Sobis, o Ceará faz uma campanha regular no Campeonato Brasileiro.

Em 15 partidas, o Vozão somou 18 pontos, sendo que mais da metade veio dos rivais que estão na parte baixa da classificação nacional.

Das cinco vitórias, três acontecerem contra times que estão perto do Z-4: Corinthians, Bahia e Atlético-GO. Os outros dois resultados positivos vieram nos jogos contra Fortaleza e Flamengo, times que estão acima do Vozão.

Os outros três pontos que o Ceará somou foram através de empates. Assim como a maioria das vitórias, o Vozão beliscou igualdade contra adversários, atualmente, inferiores: Grêmio, Goiás e Athletico.

Na próxima rodada, o Ceará, que aparece na 11ª posição, mede forças com o Fluminense, que ocupa a 5ª posição.