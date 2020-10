Ceará x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Neste domingo, às 20h30, Ceará e Corinthians se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileirão-2020, no Castelão. O confronto colocará frente a frente equipes que estão em momentos parecidos no campeonato. Tanto o Timão quanto o Vozão estão há quatro partidas sem vencer e buscam reencontrar o caminho da vitória para se afastarem da zona de rebaixamento.

Dono da casa, o Ceará terá um retorno importante para o time, já que o meio-campista Charles cumpriu suspensão no último jogo e volta a ficar á disposição para o técnico Guto Ferreira. O jogador deve entrar no lugar de Fabinho e pode ser a única alteração em relação à equipe que empatou com o Athletico-PR.

O Corinthians, por sua vez, perdeu o zagueiro Danilo Avelar por toda a temporada por conta de lesão no joelho, em seu lugar Dyego Coelho promoverá a entrada do uruguaio Bruno Méndez. Otero e Cantillo continuam defendendo suas seleções nas Eliminatórias e desfalquem o Timão novamente.

Veja todas as informações sobre a partida:

CEARÁ X CORINTHIANS

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 11/10/2020, às 20h30

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!

CEARÁ

Fernando Prass; Eduardo, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Charles e Ricardinho; Fernando Sobral, Vina e Leandro Carvalho; Rafael Sóbis. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques: –

Pendurados: Luiz Otávio, Fernando Prass, Alyson, Fernando Sobral, Tiago Pagnussat, Guto Ferreira, Samuel Xavier, Leandro Carvalho e Fabinho

CORINTHIANS



Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas PIton; Gabriel e Roni; Léo Natel, Luan e Gustavo Mantuan; Jô. Técnico: Dyego Coelho.

Desfalques: Danilo Avelar (lesão no joelho), Otero e Cantillo (convocados)

Pendurados: Roni e Ramiro