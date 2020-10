Cebraspe firma parceria com pesquisadores de Harvard

O Cebraspe firmou parceria com pesquisadores da Harvard Graduate School of Education e da Universidade de São Paulo. A informação foi divulgada no site da própria instituição, que ressaltou a importância da novidade.

A reunião tem como objetivo encabeçar um projeto de pesquisa a respeito dos professores e suas relações de trabalho, não somente empregadores como também colegas. Levará em conta, por exemplo, as modificações nos contextos sociais e políticos que circundam a vida laboral destes educadores.

Participarão do grupo os professores Jonathan Phillips, da Universidade de São Paulo (USP), e Emmerich Davies, de Harvard. Além disso, a equipe de pesquisa inclui Leslie Finger, professora assistente da University of North Texas, e Julia Coyoli, doutoranda no Department of Government da Universidade de Harvard.

De acordo com a diretora-executiva do Cebraspe, Cláudia Griboski, “o projeto é inovador para o Cebraspe, que possui muitas informações na área de concursos e de avaliação educacional”.

Ainda segundo Cláudia, o Cebraspe “conta com pesquisadores e equipes especializadas para a análise de dados e a formulação de questionários. Certamente os resultados dessa pesquisa servirão de referência para a construção de políticas públicas em âmbito nacional e internacional que contribuirão para a melhoria dos processos de seleção de pessoas e de avaliação de competências profissionais, temas a que a nossa instituição tem se dedicado ao longo dos anos”, expõe ela.

Cebraspe e Harvard: Pesquisa de problemas reais

O professor Emmerich Davies, componente da equipe e professor de Harvard, comemora o fato de ter fechado a parceria com o Cebraspe no Brasil.

“Estou muito animado para a parceria do Cebraspe neste projeto. Nós sempre queremos que nosso trabalho esteja conectado a problemas reais que as pessoas e organizações estão enfrentando, e essa oportunidade permite exatamente isso”, colocou Davies.

A saber, o Cebraspe e o grupo que lidera a pesquisa farão uma seleção de bolsistas que queiram fazer parte desse projeto.

Sendo assim, aqueles que tiverem interesse devem realizar suas inscrições para a seleção até o próximo dia 13 de outubro. O Cebraspe disponibilizou o edital em seu site oficial, com todas as informações necessárias. Entre aqui para conhecer, assim como para se inscrever, se quiser.

