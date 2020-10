Celular Oppo com câmera tripla desconhecido é registrado na FCC

Um novo modelo de smartphone da fabricante chinesa Oppo, classificado apenas como modelo CPH2185, foi identificado na FCC – Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos.

Segundo publicado no portal de divulgação AndroidGeek neste domingo (4), o modelo inédito possui leitor de impressão digital na parte posterior, acompanhando as três câmeras em um módulo circular com flash LED.

No lado direito da moldura do aparelho, estão localizados o botão de volume e o botão de energia, e na parte inferior fica uma porta USB, junto a uma coluna, microfone e fone de ouvido de 3,5 mm.

Design do modelo desconhecido da Oppo, semelhante ao Realme Narzo 20 (Fonte: AndroidGeek/Reprodução)Fonte: AndroidGeek

O órgão regulador de telecomunicações americano não revela as especificações completas dos modelos registrados, mas sabe-se que o CPH2185 roda o ColorOS 7.2 da própria Oppo, e traz uma bateria com capacidade nominal de 4.100 mAh que carrega até 10W. Vejam mais alguns detalhes abaixo:

Fonte: AndroidGeek/ReproduçãoFonte: AndroidGeek

Embora o Oppo CPH2185 ainda seja um mistério até agora, o fato de ter recebido a certificação da FCC é um indicativo de que ouviremos muitas novidades sobre ele nos próximos dias, ou talvez semanas, à medida que o smartphone seja certificado por mais agências regulatórias.