Cemitérios de Penedo estarão abertos ao público neste Dia de Finados

Uma notícia importante para familiares e amigos de pessoas falecidas e enterradas em cemitérios de Penedo, é que no Dia de Finados, 02 de novembro, os cemitérios públicos estarão abertos para visitação.

A afirmação é do Secretário de Serviços Públicos, Moisés Marques. Vale ressaltar que as pessoas que desejem frequentar o local devem seguir todas as normas preventivas ao COVID-19, como: uso de máscaras, distanciamento social e higienização com álcool em gel.

A medida se dá em razão de um controle maior, neste momento, da pandemia da Covid-19 no município ribeirinho e para que familiares e amigos possam prestar sua homenagem aos entes queridos, uma vez que alguns não puderam participar dos rituais fúnebres na fase mais aguda da disseminação da doença.

