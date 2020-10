Ceni defende a permanência de Diniz no São Paulo e prevê duelo pela Copa do Brasil

Ídolo do São Paulo como goleiro e com passagem pelo comando do clube em 2017, Rogério Ceni está prestes a enfrentar o Tricolor mais uma vez como técnico do Fortaleza. As equipes disputam a partir desta quarta-feira uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil, e para Rogério, o resultado do duelo não deveria provocar mudanças no time do Morumbi.

Em entrevista ao Bem Amigos do SporTV, o treinador defendeu o trabalho de Fernando Diniz no clube e contou que, se fosse candidato à presidência do São Paulo, manteria o atual treinador para o ano que vem.

“Eu prosseguiria o trabalho do Diniz para o ano que vem. A gente percebe a evolução, vimos nesses últimos jogos. É um time que joga com muita posse de bola, que sai jogando e só o tempo vai fazer com que o treinador tenha sucesso. Então se eu fosse um dos candidatos à presidência do São Paulo eu manteria o trabalho do Diniz para o próximo ano”, contou.

“Acho que ele faz um bom trabalho e só o tempo pode extrair o máximo de um treinador. A prova de tudo isso é a gente aqui, com o passar do tempo conseguimos cada vez mais jogar um melhor futebol, com sistemas de jogo diferentes. Em 2018 nós jogávamos de uma maneira, em 2019 nós mudamos e permanece até hoje. Você vai conhecendo mais as pessoas, vai tendo mais controle sobre o ambiente, contratações, convivência com os dirigentes, isso é importante para melhorar. Acho que por isso o Fernando (Diniz) deveria ser mantido”, completou Rogério.

Mirando o confronto pela Copa do Brasil, o treinador do Fortaleza jogou o favoritismo para o lado do Morumbi e disse que, independente da história no clube paulista, fará de tudo para eliminar o São Paulo e levar o Leão do Pici às quartas de final.

“E o que há de importante é que hoje eu sou Fortaleza, tenho o carinho muito grande pelo São Paulo, minha vida toda, minha história toda e isso sempre vai existir, ninguém vai tirar, mas hoje eu quero vencer pelo Fortaleza, e não porque é contra o São Paulo, mas sim porque é o próximo jogo, um grande confronto”, pontuou.

“Agora, o favoritismo é do São Paulo, a diferença de investimento, estrutura é muito grande. O favoritismo é do São Paulo, se eu jogasse lá eu teria certeza que o favoritismo é do São Paulo; hoje como treinador do Fortaleza, eu também tenho essa consciência. Têm alguns clubes no Brasil que é impossível jogar de igual para igual, mas vou fazer o meu melhor para vencer, não tenha a mínima dúvida”, comentou.

Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (Brasília) no Castelão, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta acontece no domingo dia 25, às 20h30 no Morumbi.