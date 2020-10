Censo da Educação Superior 2019 revela queda no número de calouros na rede pública

Ontem, sexta-feira (23), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os números do Censo da Educação Superior 2019. De acordo com os dados, houve, pelo segundo ano consecutivo, uma queda no número de novos alunos no ensino superior da rede pública de educação.

Os resultados do censo mostram que no ano passado, 3,6 milhões de alunos ingressaram em cursos de graduação no Brasil. No entanto, apenas 15,4% desses alunos ingressaram em instituições públicas, contra 84,6% que entraram em um curso de instituição privada.

Em comparação com os dados do censo de 2018, o número de ingressantes no ensino público caiu 3,7%, enquanto houve o aumento no número de calouros na rede privada de 8,7%. A queda no número de calouros nas instituições públicas tem sido registrada desde o Censo da Educação Superior de 2017, bem como o aumento dos alunos de graduação de instituições da rede privada.

Desse modo, nos última década, o crescimento da rede privada chegou a 87,1%, em contrapartida, a rede pública cresceu apenas em 32,4%.

Conforme os números do levantamento, um dos fatores que podem estar influenciando nesse crescimento da rede privada no ensino superior é a oferta de cursos de Educação a Distância (EaD). O interesse dos estudantes por esse tipo de graduação cresceu nos últimos anos, mas a oferta de cursos EaD em universidades públicas é pequena.

Nesse sentido, dos mais de 2,4 milhões de estudantes que iniciaram graduações EaD, 93,6% optaram pela realização do curso em instituição particular.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver cursos on-line e gratuitos.

Leia ainda MEC quer ampliar o alcance de cursos EaD em federais.