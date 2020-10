Centro de Estética – A Beleza no Empreendedorismo

Centro de Estética

Já pensou em empreender abrindo um Centro de Estética? No Brasil um dos segmentos que mais cresce é o da beleza.

Assim sendo, cada vez mais o mercado de beleza se firma como uma vertente do empreendedorismo.

Certamente as chances de sucesso são altas nesse ramo. Haja vista que mesmo em crises financeiras é um dos segmentos menos abalados. Todavia, com exceção dessa crise referente a pandemia. Uma vez que o setor foi prejudicado pela ausência de contato físico.

No entanto, estamos em retomada de atividades e esse ramo está voltando à ativa, tendo um facilitador favorável, o interesse das mulheres.

Certamente que não são apenas as mulheres que consomem esse mercado, entretanto, ainda é a maioria do público.

Para atuar nessa área, atente-se a alguns pontos:

Estrutura

Quando pensar em uma estrutura para um centro estético, precisa ter mente que o espaço precisa proporcionar:

Salas para atendimento individual, banheiro, recepção e escritório.

Equipe

Para que possa funcionar como um centro de estética, mesmo que de pequeno porte, precisa de:

Ao menos um profissional esteticista;

Um auxiliar ou assistente administrativo;

Um profissional de limpeza.

Caso o empreendedor seja esteticista ou administrador, tenha pelo menos mais uma pessoa para auxiliar, uma vez que a tendência é crescer.

Inovação

Esse ramo requer constantes inovações. Assim sendo, esteja sempre de olho nas novidades do setor, e procure oferecer os melhores produtos do mercado. Para tal, faço bom uso do Capital de Giro.

Custos

Já falamos sobre custos e despesas. O valor de investimento, bem como a manutenção, é muito dinâmico. Visto que a localização, público-alvo e tamanho do negócio alteram todo o plano de negócio. No entanto, o Sebrae estipula que os custos mensais dessa área giram em torno de R$ 25 Mil.

Apresentação do Negócio

Atenção na apresentação do estabelecimento ao cliente, bem como a aparência física, afinal estamos falando de um centro de estética.

Assim sendo, mantenha as máquinas funcionando, o ambiente limpo e o atendimento sempre cordial.