CEO da CD Projekt Red se desculpa após comentário sobre crunch

Parece que a repercussão negativa sobre o crunch da CD Projekt Red está longe de acabar. Nesta semana, Adam Kicinski, CEO da desenvolvedora, comentou através de uma conferência com investidores sobre a iniciativa do período de serviços forçados para os devs, afirmando que a situação “não é tão ruim” quanto havia sido noticiado.

Cyberpunk 2077Fonte: CD Projekt Red/Divulgação

Após diversos adiamentos e notícias de trabalho extra obrigatório nos escritórios da empresa, Cyberpunk 2077 finalmente havia entrado em estado Gold, previsto para ser lançado mundialmente em 19 de novembro. Porém, um novo atraso de 21 dias colocou em cheque todo o planejamento da empresa e sua credibilidade, levando o diretor da CDPR a se pronunciar sobre a questão.

“Em relação ao crunch; na verdade, não é tão ruim – e nunca foi”, disse Adam Kicinski. “É claro que é uma história que foi reproduzida pela mídia, e algumas pessoas passaram por crunch pesado, mas uma grande parte da equipe não está fazendo crunch de forma alguma já que eles terminaram seus serviços.”

Wow, CD Projekt Red’s Adam Kicinski just sent out an email to staff (passed to me) apologizing for these comments. “I had not wanted to comment on crunch, yet I still did, and I did it in a demeaning and harmful way… What I said was not even unfortunate, it was utterly bad.”

— Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2020