CEO da Team Nogueira destaca parceiros oficiais no projeto da unidade conceito da rede de academias

Com inauguração próxima prevista ainda para este ano de 2020, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente no Casa Shopping, a unidade conceito da rede de franquias da Team Nogueira está nos preparativos finais para, em breve, estar disponível aos alunos, ao mesmo tempo em que vem sendo desenvolvido um projeto de expansão que tem a intenção de fazer com que suas instalações e metodologia possam chegar a locais que ainda não tiveram a oportunidade de ter uma rede de academias da TN.

Nos últimos meses, todos os responsáveis pela unidade conceito uniram forças e tornaram o projeto possível. Diante disso, foram contratados professores de ponta, com experiência de mercado e com domínio da metodologia de aula. Outro grande diferencial do projeto é que os alunos que terão a oportunidade de treinar na TN Concept. Além de estarem na unidade referência da rede de franquias Team Nogueira, estarão dentro da academia própria dos Irmãos Nogueira, onde poderão fazer aulas particulares com Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro.

A CEO da Team Nogueira, Aline Zermiani Nogueira, procurou também destacar as empresas e as pessoas que se uniram ao projeto da unidade conceito que vem sendo desenvolvido pela Team Nogueira e, desta forma, se tornaram parceiros da TN, que é considerada uma das redes de academias mais sólidas e conceituadas do mercado, com franquias espalhadas pelo Brasil e também em outros países, como Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

– A unidade conceito tem o objetivo de ser referência para as academias Team Nogueira, principalmente nesse novo modelo que estamos expandindo agora, que são modelos de academias menores e estão proporcionando tanto em infra quanto na entrega dos nossos serviços uma experiência única para os nossos alunos, além de ser exemplo para nossa rede de franquias. Todos os nossos fornecedores homologados – ou seja, que são fornecedores que distribuem materiais para nossa rede de franquias -, estarão com o seu showroom na unidade conceito.

Do piso emborrachado, passando por tatame, lona, proteção de parede, rigs e suporte de sacos, sacos de pancada, e materiais como anilhas, barras, halteres, enfim, toda a parte de equipamentos e materiais que são necessários para o funcionamento da academia. Sem contar com os móveis planejados da FlexinDesign, junto da Jaeli Planejados, que foram fabricados de acordo com a empresa de arquitetura homologada pela TN, que atuando em conjunto com a franqueadora, foca na experiência do cliente.

Todos os nossos parceiros não entraram para o grupo de fornecedores homologados à toa. Sem exceção, todos coadunam com os nossos valores e sabem a visão da empresa – e acredito que entraram conosco porque querem fazer parte disto. Investir em meio à pandemia foi motivo de questionamentos por alguns, mas sabemos a potência não somente da nossa marca e a imagem dos Irmãos Nogueira que tem credibilidade no mercado, mas principalmente sabemos da nossa entrega. A nossa rede hoje conta com mais de oito mil alunos. E a trajetória está apenas começando. Vamos atingir milhões de alunos – destacou Aline.