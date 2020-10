Cerutti é anunciado como novo reforço do Coritiba

Após o revés contra o Fluminense, o técnico Jorginho pediu reforços publicamente aos diretores e foi atendido. Após a chegada de Ricardo Oliveira, o Coxa oficializou a contratação de Ezequiel Cerutti, que estava no San Lorenzo.

Aos 28 anos, o atleta desembarca no Couto Pereira com o objetivo de dar mais experiência e principalmente qualidade ao time paranaense.

‘É um futebol com muita técnica, com grandes jogadores, creio que todas as equipes têm muito bons jogadores. É um campeonato longo e muito parelho. Acredito que todos os times jogam bem, e tenho muita vontade de poder jogar e mostrar o que sei fazer com a camisa do Coritiba’, disse ele, em entrevista ao site do Coxa.

Apesar da confirmação do reforço, o Coritiba vai esperar Cerutti mais um pouco. Devido as questões burocráticas em relação ao visto de trabalho, o atleta não está liberado para entrar em campo.

Cerutti



Contratado para dar mais poder ofensivo ao Coxa, Cerutti disputou seis jogos em sua segunda passagem pelo San Lorenzo e não marcou nenhum gol.