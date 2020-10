Chapecoense bate CRB e retoma a vice-liderança da Série B

No estádio Rei Pelé, a Chapecoense mostrou a sua força e derrotou o CRB por 1 a 0. Com o placar, o Verdão do Oeste está na vice-liderança, com 29 pontos. O Galo é o 11º, com 20 pontos.

Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o Vitória, na Arena Condá. O CRB recebe o Operário-PR, no Rei Pelé.

O confronto



Os primeiros minutos foram agitados. Se a Chape assustou no chute de Felipe Garcia, a resposta do CRB veio na cobrança de escanteio, que deu trabalho ao goleiro João Ricardo.

Ainda na etapa inicial o Verdão do Oeste teve mais duas oportunidades com Paulinho Moccelin. Nas duas, o atacante parou em excelente defesa de Edson Mardden.

No segundo tempo o ritmo do jogo ainda era lento. A Chape até buscava os contra-ataques, mas não conseguia levar perigo ao CRB. Na melhor delas, Lucas Tocantins recebeu em velocidade, invadiu a grande área e assustou o Galo.

Aos 30 minutos o gol que deu respiro a Chape. No cruzamento da direita, Anselmo Ramon se antecipou ao zagueiro e cabeceou para o fundo do gol, 1 a 0.

No prejuízo, o CRB pouco fez dentro de campo. No único momento de lampejo, Bill tirou a marcação e exigiu ótima defesa de João Ricardo.

No auge do abafa, quando a Chape cedeu na marcação, a chance derradeira do CRB veio nos pés de Darlisson. O atacante chutou e beliscou o poste de João Ricardo.