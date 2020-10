Chefe médico da NFL é contra as bolhas e aponta ‘saúde mental’ como um dos motivos; entenda

Allen Sills, chefe médico da NFL, se mostrou contra a possibilidade da execução de uma bolha por parte da liga para evitar e prevenir o surgimento de novos casos de Covid-19 entre os atletas, staff e funcionários. Nos últimos dias, múltiplos testes positivos estão sendo registrados. Sills atentou para os riscos à saúde mental dos envolvidos em caso de um isolamento social por um longo período.

Por meio de uma coletiva de imprensa online, o doutor Allen Sills reiterou que a NFL vem discutindo a possibilidade de uma bola desde março, antes mesmo do experimente bem sucedido de ligas como a NBA e a NHL. Apesar de ser contrário, o chefe médico da NFL não descarta a possibilidade de uma bolha ainda nesta temporada.

Sills, mesmo com um surto entre atletas do Tennessee Titans, quase uma dúzia de jogos reprogramados até a semana 5 e um total de 47 infecções confirmadas em toda liga, declarou que o contexto para a realização de uma bolha não se aplica.

– Não sentindo que o conceito (da bolha) seja o curso de ação mais seguro. Acho que todos devemos reconhecer que não existem (soluções) perfeitas aqui. Em primeiro lugar, uma bolha não vai impedir a entrada de todas as infecções. Você ainda tem outras pessoas que entram e saem: trabalhadores de serviços, segurança e outras pessoas. E sabemos por outras experiências que esses indivíduos podem ser infectados. Portanto, simplesmente estar em uma bolha não nos mantém seguros. Ainda temos que fazer todas essas medidas de mitigação, com PPE, com a identificação de sintomas, com testes e etc. – declarou Sills.

Em seguida, o doutor falou sobre os riscos à saúde mental das pessoas envolvidas em uma bolha.

– Algo que não é discutido quando as pessoas falam sobre uma bolha é o preço humano, emocional e da saúde comportamental que afetam as pessoas. Imagine qualquer um de nós sendo isolado de nossas famílias, de todos os nossos entes queridos, por três, quatro ou cinco meses a fio. Esse é um ponto de desgaste realmente significativo. E acho que temos que reconhecer isso tanto quanto uma consideração de saúde e segurança, assim como as infecções por COVID – observou Sills.

A bolha da NBA se encerrou no último domingo, com a conquista do título pelos Lakers sobre o Miami Heat. As duas equipes permaneceram na bolha de Orlando por três meses, com a liga abrindo o espaço para a presença de familiares devidamente testados. Durante todo este período, a liga não registrou um caso sequer do novo coronavírus e se transformou em um exemplo para as demais ligas esportivas ao redor do mundo.

Uma das alternativas da NFL é executar o que a MLB, a liga de beisebol profissional, vem fazendo. Estabelecer bolhas em fases mais agudas do torneio. Essa possibilidade vem sendo aventada e foi apontada em recente matéria do Lance!. Clique aqui para ler.