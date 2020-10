Chelsea abre as portas para saída de Kanté e já tem substituto na mira na Premier League: Declan Rice

O Chelsea vai tentar a contratação de Declan Rice em janeiro se o West Ham mostrar sinais de que está disposto a negociar, fontes disseram à ESPN.

A reportagem revelou em 7 de julho que os Hammers estavam determinados a manter Rice nesta janela de transferência, apesar de os Blues terem demonstrado interesse nele, e essa posição nunca mudou durante o período da janela.

O Chelsea optou por não fazer qualquer oferta formal por Rice, de 21 anos, com o West Ham exigindo cerca de 80 milhões de libras (R$ 584 milhões). Em vez disso, o time de Frank Lampard resolveu gastar 220 milhões de libras (R$ 1,6 bilhão) em outras posições.

No entanto, fontes disseram que Rice continua a ser o principal alvo do clube, e que o Chelsea estaria disposto a contratá-lo em janeiro, se as condições permitirem.

Um acordo é mais provável na próxima janela, mas as preocupações financeiras do West Ham são grandes. Eles estão prestes a comprometer cerca de 30 milhões de libas (R$ 219 milhões) para contratar Said Benrahma do Brentford.

Rice tem um contrato até 2024 e o jogador não se preocupou em sair, mas o clube pode optar por lucrar caso as circunstâncias mais amplas criem novas pressões.

Da mesma forma, Lampard precisará abrir espaço em seu time. Rice é usado pelo West Ham e pela Inglaterra como volante, mas o Chelsea gosta de sua versatilidade, podendo jogar como zagueiro também.

Kanté durante jogo entre Chelsea e Crystal Palace, pela Premier League Getty Images

Os Blues mantiveram os volantes Jorginho e Kanté, além dos zagueiros Tomori e Rudiger, na janela de transferências. Pelo menos um desses jogadores teria que sair antes que Rice pudesse ser contratado, mas isso não impede o Chelsea de monitorar Rice bem de perto.

Com a iminente contratação de uma jovem estrela do futebol inglês e mundial, uma pergunta ainda precisa ser respondida em Stamford Bridge: o que o futuro reserva para Kanté?

O francês tem mais de dois anos de contrato com o Chelsea, mas há indícios de que esta pode ser a sua última temporada no clube. Embora esteja feliz em Londres e jogando na Premier League, o jogador de 29 anos não se sente parte dos planos futuros em do Chelsea, fontes disseram à ESPN.

Kanté também está ciente dos rumores da chegada de Rice. Estava claro para o campeão mundial com a seleção da França em 2018 que o Chelsea buscaria sua cria da base, Rice, que também é muito amigo do meia Mason Mount.

Às vezes, o Chelsea passou a sensação de que estava esperando por uma oferta por Kanté para enfim substituí-lo por Rice. A Inter de Milão nunca chegou a fazer oferta pelo francês, que continua feliz por continuar no Chelsea. Mas fato é que o clube londrino e Lampard nunca foram muito claros sobre Kanté.

O francês também não gostou do fato de Lampard negar seu pedido de tirar um dia de folga no treinamento para comparecer ao casamento de um de seus melhores amigos. O Chelsea negou a história, mas fontes confirmaram à ESPN. O próprio Kanté poderia ter negado a história enquanto servia a seleção da França na semana passada, mas optou por não fazê-lo.

Por mais amigável que seja o ex-jogador do Leicester, ele também tem uma personalidade forte. No entanto, ele dará o seu melhor durante toda a temporada por Lampard e Chelsea, como tem feito desde que chegou em 2016. Mas na próxima janela pode haver uma dinâmica totalmente diferente em torno dele.