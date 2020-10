Chelsea contará com o retorno de Pulisic contra o Crystal Palace

O Chelsea terá um reforço importante para o jogo deste sábado, às 8h30 (Brasília), contra o Crystal Palace pela Premier League, com transmissão da ESPN e ESPN App.

O atacante norte-americano Christian Pulisic, que se recupera de uma lesão na coxa, irá retornar ao time, segundo informou o técnico Frank Lampard.

