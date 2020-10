Chelsea deslancha no segundo tempo e goleia Crystal Palace com dois gols de Jorginho e show de estreante

Na última partida antes da paralisação por causa da Data Fifa, o Chelsea teve dificuldades para furar a retranca do Crystal Palace no primeiro tempo, mas deslanchou na etapa final e venceu por 4 a 0.

O jogo válido pela quarta rodada da Premier League foi disputado em Stamford Bridge, em Londres, neste sábado (03/10).

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O meia brasileiro – naturalizado italiano – Jorginho balançou as redes duas vezes em cobranças de pênalti. Estreante no Inglês pelo Chelsea, Chilwell fez um gol e deu uma assistência para Zouma, que completou o marcador para os Blues.

Chelsea 4 x 0 Crystal Palace

GOLS: Chilwell, Zouma e Jorginho (duas vezes)

CHELSEA: Mendy, Zouma, Thiago Silva, Chilwell, Azpilicueta, Havertz, Jorginho, Kanté, Abraham, Werner e Hudson-Odoi

Técnico: Frank Lampard

CRYSTAL PALACE: Guaita, Sakho, Kouyaté, Mitchell, Ward, McCarthy, McArthur, Eze, Townsend, Ayew e Zaha

Técnico: Roy Hodgson

Getty Images

Posse de bola no primeiro tempo Chelsea 73% x 27% Crystal Palace

Chelsea não empata com Crystal Palace desde 1995.

Roy Hodgson, do Palace, é o técnico mais velho na história a dirigir uma equipe de primeira divisão da Inglaterra: 73 anos.

Jorginho é o artilheiro do Chelea na Premier League com três gols.

Retranca funcionou

A retranca montada pelo técnico Roy Hodgson no Crystal Palace funcionou muito bem. O Chelsea não conseguiu criar muitas jogadas de perigo, mesmo tendo uma posse de bola de 73%. A defesa dos Blues também foi pouco incomodada pelo adversário.

Atropelamento no 2º tempo

O Chelsea voltou do intervalo mais ligado e abriu o placar logo aos quatro minutos do segundo tempo. Após jogada pela esquerda, Sakho afastou mal, Abraham brigou pelo alto e a bola sobrou pingando dentro da área. Ben Chilwell soltou uma bomba de pé esquerdo para estufar as redes do Palace.

Mesmo em desvantagem, o Palace não saiu para o ataque. Aos 21, Ben Chilwell recebeu a bola pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Zouma, que subiu no “terceiro andar”, venceu a zaga do Palace e cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Guaita.

Aos 30, o Crystal Palace cometeu uma penalidade. Jorginho cobrou – com o pulinho caracaterístico – no canto esquerdo do arqueiro Guaita, que pulou para o lado direito.

Havertz foi atingido por Sakho dentro da área e o juiz marcou a penalidade, aos 35. Abraham queria bater o pênalti, mas o capitão Azpilicuelta mandou Jorginho, batedor oficial da equipe, para a cobrança. O meia chutou do mesmo jeito e marcou o segundo gol dele na partida.

É o terceiro gol – todos de pênalti – do brasileiro naturalizado italiano no Inglês. Ele é o artilheiro do Chelsea na competição.

Chelsea – 4º colocado (7 pontos em 4 jogos )

Crystal Palace – 8º colocado. (6 pontos em 4 jogos)

Próximos jogos

Os times só voltarão a campo em duas semanas porque as seleções irão jogar pelas datas Fifa.

Sábado, 17/10, 11h*, Chelsea x Southampton – Premier League

Domingo, 18/10, 10h*, Crystal Palace x Brighton & Hove Albion

*horários de Brasília