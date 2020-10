Chelsea sai na frente, mas cede empate ao Southampton no fim

O Chelsea tropeçou em casa pelo Campeonato Inglês. O time Frank Lampard recebeu o Southampton, chegou a abrir 2 a 0, levou o empate, tomou novamente a vantagem do placar, mas sofreu mais um gol nos acréscimos do jogo e empatou em 3 a 3, no Stamford Bridge.

PRIMEIRO TEMPO DO CHELSEA

​Os Blues dominaram a etapa inicial e abriram o placar com o alemão Timo Werner, que recebeu de Chilwell e fez bela jogada pela esquerda antes de concluir. O segundo foi novamente do atacante ex-RB Leipzig, que aproveitou lançamento de Jorginho, falha da defesa, e deu um chapéu no goleiro antes de marcar. O time do sul da Inglaterra chegou a diminuir com o artilheiro Dannt Ings, driblando o goleiro Kepa.

SEGUNDO TEMPO DO SOUTHAMPTON

A etapa final, no entanto, foi amplamente dominada pelos visitantes. Após falha bisonha de Zouma e Kepa, Che Adams aproveitou e bateu forte para empatar. Dois minutos depois, em uma das raras vezes que o Chelsea foi ao ataque no segundo tempo, Havertz completou passe de Werner e fez o terceiro do Chelsea. Nos acréscimos, porém, Walcott chutou da entrada da área e o zagueiro Vestergaard desviou de cabeça para dar números finais ao jogo.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada, o Chelsea encara o Manchester United, fora de casa, mas antes tem a estreia da Liga dos Campeões, contra o Sevilla, em Londres. O Southampton joga contra Everton, no sul da Inglaterra.