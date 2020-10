Chile cede empate à Colômbia nos acréscimos e segue sem vencer nas Eliminatórias

Nesta terça-feira, Chile e Colômbia se enfrentaram no Estádio Nacional, em Santiago, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com gol de Falcao García nos acréscimos, a Roja deixou escapar a primeira vitória na competição.

Mesmo jogando fora de casa, os Cafeteros tiraram o zero do marcador logo aos seis minutos do primeiro tempo, em cabeceio de Jéfferson Lerma após cruzamento de Medina. Os mandantes chegaram ao empate aos 37 minutos. Arturo Vidal cobrou pênalti sofrido por ele próprio e deixou tudo igual.

Três minutos depois, Isla cruzou da direita, Vidal pegou mal, mas a bola sobrou na esquerda para Alexis Sánchez, que tirou do goleiro Vargas com toque de leve por cobertura e balançou as redes para virar o jogo. Nos acréscimos da etapa final, porém, Falcao García desviou chute de Murillo e empatou o duelo.

Com o resultado, o Chile soma o primeiro ponto nas Eliminatórias, enquanto a Colômbia tem quatro pontos conquistados. Pela próxima rodada, que ainda não tem data e horário confirmados, os chilenos enfrentam o Peru. Já os colombianos encaram o Uruguai.