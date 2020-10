Choque-Rei será a partida que mais aconteceu no Allianz Parque

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (10), no Allianz Parque às 19h e o confronto será o que mais vezes se repetiu desde que o Verdão voltou para casa, em novembro de 2014.

Será o décimo encontro entre os rivais e o Alviverde leva ampla vantagem, com oito vitórias e um empate. A igualdade, porém, valeu o adversário a vaga nos pênaltis na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado.

O Palmeiras marcou 24 gols nas nove partidas no Choque-Rei e o São Paulo é a vítima preferida no Allianz. Foram quatro gols sofridos.

O jogo vai ser o primeiro entre os clubes no estádio na temporada, uma vez que no Paulistão, mesmo com o mando do Verdão, o duelo sem gols aconteceu na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Em janeiro, o local passou pela troca do gramado natural pelo sintético.

Quem o Palmeiras mais enfrentou no Allianz Parque:

9 vezes: Santos e São Paulo

8 vezes: Corinthians

7 vezes: Ponte Preta e Internacional

6 vezes: Cruzeiro, Athletico-PR, Fluminense e Flamengo

5 vezes: Atlético-MG, Chapecoense e Sport