Choque-Rei: Torcida do Palmeiras faz mosaico relembrando Arrancada Heroica

Arrancada Heróica 1942. O mundo vivia sob os efeitos da 2° Guerra Mundial. O Brasil se alia aos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e outros na guerra contra os países do “eixo” (Alemanha, Italia e Japão). Dentro do país, o governo brasileiro fazia pressão para que os clubes de futebol mudassem os seus nomes de origem italiana. Nosso time foi vítima dessa perseguição. O nome Palestra Italia teria que ser alterado. Juntamente com a pressão para alteração do nome, em março de 1942 o governo homologa um decreto determinando que os bens pertencentes a italianos, alemães e japoneses poderiam ser confiscados. Com tudo isso, o Palestra Italia muda seu nome para Palestra de São Paulo. Se aproveitando da situação, dirigentes do São Paulo FC cogitam interesse em confiscar o nosso eterno Estádio Palestra Italia. A pressão era gigante em cima do nosso clube. Não aceitavam o novo nome. Ao mesmo tempo, em campo, o Palestra de São Paulo vinha fazendo bonito e liderando o Campeonato Paulista da época. Com tanta pressão, em 14 de setembro de 1942, a diretoria do Palestra se reuniu e, após muita discussão e muita resistência, decidiu por mais uma mudança de nome, adotando o nome Sociedade Esportiva Palmeiras, em homenagem ao Clube Atlético das Palmeiras, clube já extinto na época, mas que sempre esteve ao lado do Palestra por diversas vezes. A essa altura restavam 2 jogos para o fim do campeonato paulista de 1942. O Palestra de São Paulo era o líder do torneio e uma vitória em um dos 2 jogos nos garantia o título. Quis o destino que o primeiro adversário, já com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras, fosse o São Paulo FC, que queria tomar o nosso estádio. No dia 20 de setembro de 1942, no Estádio do Pacaembu, a Sociedade Esportiva Palmeiras entrava em campo pela primeira vez. Mostrando que sabiam ser brasileiros, os atletas do Verdão entraram em campo ostentando a bandeira nacional, para surpresa do público presente. À frente dos atletas estava Adalberto Mendes, um sergipano capitão do exército e que compunha a diretoria do nosso clube. [texto continua nos comentários]