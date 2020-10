Christina Rocha morreu? Apresentadora do SBT é alvo de boato na web · .

Christina Rocha virou alvo de uma brincadeira de mau gosto neste sábado (3). Algumas contas no Twitter começaram a espalhar que a apresentadora do Casos de Família teria morrido, o que não é verdade. A situação não passou de um boato, mas colocou o nome da artista de 63 anos entre os assuntos mais comentados da rede social.

Após algumas contas questionarem se era real a morte de Christina, o tema passou a ser pesquisado no Google, que registrou um aumento de pesquisas pela apresentadora durante a tarde, e repercutido no Twitter.

“Sério que tão inventando que a Christina Rocha morreu? O Twitter virou o novo Facebook”, opinou o @Spidey_Dni no microblog. “Christina Rocha está mais vida do que nunca, vocês não tem nada pra fazer na vida?”, questionou o usuário @JamesJoel7w7.

“Gente, como assim a Christina Rocha morreu? Cancela 2020 urgente!!!”, escreveu @Jonastuitteiro ao repercutir o boato. “Querido diário, todo dia o Twitter matando alguém diferente. Hoje foi a vez da Christina Rocha…”, ironizou @truslyghostin.

Christina está bem e segue contratada pelo SBT. Na última sexta-feira, ela atualizou os Stories no Instagram com fotos de um pôr-do-sol em Jaguariúna, no interior de São Paulo. “Olha que coisa linda, gente”, escreveu a artista. Veja abaixo reações sobre o boato da morte da apresentadora:

serio que tão inventando que a cristina rocha morreu? twitter o novo facebook pic.twitter.com/N0Fy3wVSl4

— Dan🤡🍃💛 (@Spidey_Dni) October 3, 2020

Cristina Rocha está mais vida do que nunca, vocês não tem nada pra fazer na vida? pic.twitter.com/WJw9vmNvg1

— James Joel Espejo Ramos (@JamesJoel7w7) October 3, 2020

Cristina Rocha chegando no Twitter e vendo vocês achando que ela morreu pic.twitter.com/d6Jx9fNWrr

— layla 卌 (@CL1FFORDFOOL) October 3, 2020

MDS ELA MORREU MSM DESCANSEM EM PAZ CRISTINA ROCHA

— Ale ツ (@giawithneedy) October 3, 2020

Gente como assim a Cristina Rocha morreu?

Cancela 2020 urgente!!! pic.twitter.com/Ok3dJJtEsl

— Jon@s (@Jonastuitteiro) October 3, 2020