Chrome OS recebe aplicativos do Windows por meio de virtualização

O Chrome OS agora consegue rodar aplicativos do Windows utilizando virtualização. Em parceria com a empresa Parallels, a Google liberou uma ferramenta que roda uma versão do sistema operacional da Microsoft dentro dos Chromebooks para conseguir utilizar softwares compatíveis com o SO.

Chamada de Parallels Desktop for Chromebook Enterprise, a solução permite que o usuário utilize o Windows 10 ao mesmo tempo que o sistema da Google. Assim, é possível abrir softwares como o pacote Office dentro da máquina virtual e também aproveitar as soluções do Chrome OS, como apps do Android.

O Parallels Desktop for Chromebook Enterprise permite rodar apps do Windows no Chrome OSFonte: Parallels

A integração entre a máquina virtual da Parallels e o Chrome OS também promete impressionar os usuários. Segundo o anúncio, o sistema conta com ambientes e arquivos compartilhados, perfis de usuário e a habilidade de abrir links do Windows no navegador principal do Chromebook.

Limitações e requisitos

A principal limitação do Windows 10 rodando dentro do Chrome OS está nos periféricos. Atualmente, a solução da Parallels suporta apenas impressoras compartilhadas, enquanto outros dispositivos USB, como microfone e câmera, ainda não funcionam dentro da edição virtualizada do sistema da Microsoft.

Your browser does not support the video tag.

Além disso, os recursos também estão limitados aos modelos mais potentes de Chromebooks. Segundo um comunicado da Parallels, o programa só funciona em notebooks mais modernos com o Chrome OS e possui como requisitos mínimos um processador Intel Core i5 e 16 GB de RAM.

Abaixo, você confere uma lista de dispositivos recomendados pela Parallels para usar o programa:

HP:

HP Elite c1030 Chromebook Enterprise

HP Pro c640 Chromebook Enterprise

Google:

Google Pixelbook

Google Pixelbook Go

Acer:

Acer Chromebook Spin 713

Acer Chromebook Spin 13

Dell:

Dell Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise

Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise

Lenovo:

Lenovo Yoga C630 Chromebook

ASUS:

ASUS Chromebook Flip C436FA

O programa Parallels Desktop for Chromebook Enterprise é voltado para usuários corporativos e já está disponível no site da empresa. O aplicativo é vendido em uma assinatura anual que custa US$ 69,99 por usuário.