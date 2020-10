Chrome para Android testa captura de tela com rolagem

O Google está testando uma nova ferramenta de captura de tela que vai registrar toda a página de uma só vez, evitando que o usuário tenha que realizar múltiplas capturas de uma página na web. A princípio, apenas a versão Android do navegador receberá a novidade, que foi batizada de “Long Screenshot”.

Vale lembrar que a ferramenta já foi testada em algumas versões beta do Android 11. No entanto, os testes não vingaram. Ao que parece, a empresa decidiu que a opção é mais adequada para o Chrome do que para seu sistema operacional móvel.

Essa solução já foi adotada pelo Microsoft Edge, em uma atualização liberada no começo de outubro. Na ocasião, a empresa afirmou que o objetivo era otimizar a captura de tela para os usuários.

Google Chrome/Divulgação

Sem expectativa de implementação

Ao contrário do Edge, o Long Screenshot ainda não está disponível para os usuários — nem mesmo no Chrome Canary, versão experimental do navegador para Android.

No entanto, foram encontradas referências do recurso no Chromium Gerrit, que é onde aparecem alguns testes recentes e que ainda estão distantes da versão estável do navegador do Google.