Churrasco com Adriano Imperador, Edmundo e delegada vira caso de justiça após fake news

Conhecida por ser amiga do ex-jogador Adriano Imperador e por vários boleiros, a delegada e atual candidata a vereadora Adriana Belém foi pivô de uma confusão nas redes sociais. Tudo por uma festa realizada na casa de Adriano, que contou com a presença de Edmundo. Agora, o caso vai parar na justiça.

Fotos e vídeos da confraternização circulam na internet, e mensagens enviadas por aplicativos afirmam que a delegada é uma “dona de bordel” e cita a suposta presença do uso de drogas na ocasião. Indignada, Adriana resolveu levar o caso à justiça para punir os infratores. A informação é do colunista Lauro Jardim.

Ao ‘O Globo’, a delegada Adriana Belém afirmou que não irá hesitar para ‘promover quantas ações forem necessárias’ para punir os infratores.

– Estou agindo dentro da lei e iremos cobrar para que o façam também. Propagação de fake news é crime e não hesitarei em promover quantas ações forem necessárias aos que insistirem em fazê-lo em relação a mim – afirmou.

O churrasco contou com a presença de Adriano, Edmundo e do ex-jogador e comentarista dos canais ESPN Djalminha. Registros nas redes sociais mostram que a festa contou até com show de grupo de pagode.