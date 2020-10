Chuva ácida: Saiba tudo sobre esse fenômeno 

A chuva ácida ocorre por conta da presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, obtidos através de reações químicas que ocorrem na atmosfera.

A saber, todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes com baixa poluição. Contudo, o problema se dá quando o pH está abaixo de 4,5.

O fenômeno ocorre por conta das enormes quantidades de produtos oriundas da queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera.

O tema pode aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado, veja!

Chuva ácida – Formação

O dióxido de carbono (CO2) já deixa a chuva ácida, porém em níveis baixos. Ademais, o pH natural da água é 7 e somada ao CO2 atmosférica fica em torno de 5,6, continuando pouco ácido.

Dessa forma, os principais componentes da chuva ácida são os óxidos de enxofre e do nitrogênio. Elas chegam a atmosfera por meio da queima de combustíveis fósseis.

Por conseguinte, reagindo com as gotas de água da atmosfera, formam o ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3).

Dessa forma, o pH da água pode ficar entre 2 e 4, números extremamente ácidos.

Causas e Consequências

Elas têm ligação principalmente com as atividades desenvolvidas pelo homem. Visto que ele é o principal responsável pela liberação de gases por conta da queima de combustíveis fósseis, elementos primordiais para formação das chuvas ácidas.

Em síntese, os países industrializados são os mais impactados pelas chuvas ácidas. Contudo, as correntes de ar pode levar os poluentes para regiões distantes.

No meio ambiente, as mudanças acontecem por conta da destruição da cobertura vegetal, acidificação do solo e da água de rios e lagos.

Aqui no Brasil, podemos citar como exemplo a cidade de Cubatão na região paulista de Santos que abriga diversas indústrias, fator que contribui para o aparecimento das chuvas ácidas que por consequência destruiu a vegetação da encosta da Serra do Mar, deixando o solo exposto à erosão.

Ademais, quando a chuva ácida atinge severamente o meio ambiente, a água e o solo podem ser tornar impróprios para abrigar alguns organismos, podendo levá-los a morte.

Outro ponto importante é que a chuva ácida causa a corrosão de pedras como o mármore, calcário, além da oxidação de monumentos históricos feitos de metais, como por exemplos prédios, busto e estátuas.

Leia também – Geografia: Conheça os conceitos demográficos e suas classificações