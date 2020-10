Chuva adia pela segunda vez partida de Bia Maia no Porto

A paulistana Beatriz Haddad Maia teve sua partida pelas Oitavas de final do ITF US$ 15 mil do Porto, no norte de Portugal, diante da espanhola Marina Bassols Ribera adiado pelo segundo dia consecutivo em razão da chuva, causada pela depressão ‘Alex’.

A partida havia sido adiada na última quinta-feira com placar de 7/5 4/2 e retomada nesta sexta-feira. Ali, as tenistas disputaram 19 minutos de jogo e quando a espanhol sacaria para o set com 5/4 no placar, as atletas foram surpreendidas pela chuva.

Neste sábado, brasileira e espanhola entram em quadra para definir quem irá às quartas de final da disputa.