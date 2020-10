Cibele perdoa traição de Ruy antes de levar punhalada · .

Cibele (Bruna Linzmeyer) vai perdoar a traição de Ruy (Fiuk) em A Força do Querer. A arquiteta relevará o caso do playboy com Ritinha (Isis Valverde) à família dele. Porém, depois ela passará uma borracha em toda a confusão. Só que a personagem de Bruna Linzmeyer será trocada pela rival. O playboy deixará o coração falar mais alto e ficará com a “sereia” na novela das nove.

As cenas irão ao ar nesta segunda (12) na trama de Gloria Perez. A essa altura, Eugênio (Dan Stulbach) terá exigido que o filho se retrate com Cibele. “Vai ser a última vez que eu acredito em você. Vai ser a última vez que eu confio em você. Pode ser que eu me arrependa”, alertará a assessora, dando a entender que continuará com o relacionamento com o herdeiro de Joyce (Maria Fernanda Cândido).

O irmão de Ivana (Carol Duarte) não conseguirá esboçar nenhuma reação com a declaração da noiva, mas tentará se justificar da burrada que fez em Parazinho. “As coisas fugiram do controle. Tudo o que eu fiz foi para consertar e tentar melhorar as coisas. Só fiz piorar a situação”, vai se limitar a dizer.

A filha de Dantas (Edson Celulari) continuará seu desabafo e dirá que perdoa o noivo por todas as mentiras e traições. Ela aproveitará para chorar as pitangas e revelar que ainda está machucada com tudo.

Conversa franca?

Ao longo do bate-papo entre o casal, a arquiteta tentará arrancar mais informações sobre o caso do noivo com a filha de Edinalva (Zezé Polessa): “O que passou na sua cabeça?”, questionará.

O playboy tentará mudar de assunto e não dará muitos detalhes sobre os momentos do romance tórrido com a nortista. “Não sei, mesmo. Nem tudo a gente sabe explicar o motivo”, responderá o traidor.

“E você gostou de transar com ela?”, disparará a amiga de Anita (Lua Blanco), de uma vez só. O filho de Eugênio se assustará com o comentário e pedirá que ela esqueça o assunto. “Eu quero conseguir digerir tudo isso. Por favor!”, pedirá a jovem, com os olhos marejados.

Ruy não cairá no jogo da noiva e encerrará a conversa. Apesar de prometer a retomada do noivado com Cibele, o playboy vai lhe dar uma punhalada pelas costas. Nas cenas seguintes, Ruy encontrará Ritinha na praia e prometerá se casar com ela –esquecendo assim, a reconciliação com a filha de Dantas.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

