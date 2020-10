Cibele se vinga de Ruy e joga nome da família na lama; descubra · .

Cibele (Bruna Linzmeyer) vai usar a arte para processar o fim abrupto de seu noivado com Ruy (Fiuk). Em A Força do Querer, ela vai detonar seu vestido de noiva com rasgos e grafites e fará um ensaio fotográfico com a peça, totalmente transformada. Tanto os familiares da jovem quanto os do playboy não reagirão bem à manifestação na novela das nove da Globo.

Para marcar o fim de seu relacionamento com Ruy, após a traição do rapaz, Cibele terá a ideia de fazer de seu vestido de noiva um ato de rebeldia. Ela grafitará na peça de roupa frases como “felizes para sempre”, com ironia.

Em seguida, a personagem de Bruna Linzmeyer contratará um fotógrafo e posará com o vestido, como um protesto. Ela também fará fotos só de calcinha e sutiã e nua ao lado do traje de noiva.

As cenas seguintes já mostrarão a família de Ruy descobrindo o ensaio por meio de um site de celebridades. “O que essa menina fez, meu Deus do céu!”, exclamará Joyce (Maria Fernanda Cândido), horrorizada.

Eurico (Humberto Martins) também verá as fotos na internet e irá logo mostrar para Dantas (Edson Celulari). “Como é que você permite uma coisa dessas, Dantas?”, falará o dedo-duro.

O pai, então, irá questionar a filha. “Como é que você faz isso, Cibele? Lá na empresa tá todo mundo…”, ele soltará antes de ser interrompido pela herdeira. “Horrorizado? É mesmo, pai? Ninguém ficou horrorizado com o que o Ruy fez comigo, né?”, ironizará a patricinha.

Dantas afirmará que o que ela fez lhe expôs muito, e Cibele rebaterá que sua intenção foi expor Ruy e a família dele. “Todo mundo sabia o quão traída eu estava sendo, enganada. Todos os burburinhos, os risinhos de deboche que antes eram pra mim, agora, são pra eles. Sem contar que eu tô linda, tô mara”, comemorará a personagem de Bruna Linzmeyer.

O pai zeloso ainda ficará preocupado com um vídeo que Cibele prometerá soltar. “Você não pode estar em seu juízo normal”, reclamará Dantas. “Eu acordei, pai. E estou só no começo”, afirmará a rebelde.

As cenas serão exibidas a partir do capítulo da próxima segunda-feira (19) em A Força do Querer. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

