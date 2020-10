Cibele serve torta de climão e faz Ritinha ter indigestão · .

Cibele (Bruna Linzmeyer) não vai conseguir disfarçar seu ódio ao ver Ruy (Fiuk) e Ritinha (Isis Valverde) em A Força do Querer. A noiva traída encontrará o casal de protagonistas nos corredores da empresa C.Garcia e fará questão de destilar seu veneno. A patricinha baterá boca com a “sereia” da novela das nove.

Nas cenas previstas para irem ao ar nesta terça (20), a filha de Dantas (Edson Celulari) chegará para trabalhar e verá o ex-noivo conversando com Abigail (Mariana Xavier). Sem trocar nenhuma palavra com o filho de Joyce (Maria Fernando Cândido), ela sairá da situação de cara virada.

Mais tarde, a revoltada encontrará Ritinha na recepção da empresa e tentará ignorar a presença da rival: “Biga, você faz uma cópia desses documentos aqui pra mim?”, perguntará a morena à personagem de Mariana Xavier.

Para cortar o clima chato, a filha de Edinalva (Zezé Polessa) tentará puxar assunto com ex-noiva do marido. Ela elogiará as fotos sensuais que Cibele fez com o vestido de noiva que usaria no casamento com Ruy.

Ritinha vai virar bicho com Cibele

“Você devia não olhar pra mim. Muito menos falar comigo. Vai se ocupar do seu marido, do filho de vocês. Se é que esse filho é do Ruy mesmo”, retrucará a enteada de Shirley (Michelle Martins). Até Abigail ficará incomodada com a grosseira de jovem e tentará repreendê-la.

A “sereia” não levará o desaforo para casa e fará questão de dizer que não tem culpa por Ruy ter se apaixonado por ela. “Ele que ficou me abicorando, todo mundo em Parazinho viu isso. Me arrancou do altar no dia do meu casamento”, reforçará, relembrando o início da trama de Gloria Perez.

“Pra ver como você é fácil…”, retrucará Cibele, cheia do deboche. A secretária da C. Garcia perceberá que o clima entre as duas está esquentando e tirará Ritinha de perto da mulher ressentida.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#32 – Espião e crush do passado assombram Flor do Caribe!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.