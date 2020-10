Cícero e mais: Botafogo reintegra afastados ao elenco

A semana do Botafogo será marcada por três caras novas, mas já conhecidas por pessoas do dia a dia alvinegro. Por ordem de Túlio Lustosa, diretor de futebol, o clube de General Severiano vai reintegrar Cícero, Helerson e Lucas Campos ao elenco principal.

Os três já são esperados nas atividades comandadas por Bruno Lazaroni nesta sexta-feira. O dirigente entende que não há motivo para ter atletas encostados e que a competitvidade pode fazer bem aos jogadores que entram nas partidas com regularidade. A notícia foi dada primeiramente pelo “Canal Fabiano Bandeira” é confirmada pelo LANCE!.

Dos três, Cícero é o que teve maior participação no time principal do Botafogo. O meio-campista foi afastado no mês passado – junto de Ruan Renato e Danilo Barcelos -, mas o Botafogo continuava arcando com os vencimentos do atleta, com contrato até dezembro. O alto salário, vale ressaltar, foi o motivo pelo qual o clube buscou uma rescisão.

Mesmo com o retorno de Cícero, a busca do Botafogo por um volante no mercado não vai parar. A diretoria do Alvinegro procura um jogador para o setor com um maior foco defensivo, que possa ajudar na contenção e no combate aos adversários. Atletas da Série B são avaliados.

Lucas Campos quase foi ao Santa Cruz na negociação que trouxe Warley ao Botafogo, mas a transferência melou. Helerson, por sua vez, foi afastado porque foi visto furando a quarentena ainda quando as competições estavam paralisadas.