Cícero é reintegrado ao elenco do Botafogo

Com dificuldade de contratar reforços, o Botafogo vai reintegrar o volante Cícero, o zagueiro Helerson e o atacante Lucas Campos ao elenco. Todos estavam afastados, mas vão voltar a treinar com o elenco na sequência da temporada.

Dos três, a situação mais emblemática é a do volante Cícero. O jogador entrou em acordo financeiro com a diretoria e teve a reintegração confirmada.

Cícero tinha um salário considerado alto pela diretoria, que buscava um acordo amigável. No entanto, após não conseguir, optou por afastar o jogador.

Helerson e Lucas Campos vinha treinando separado e voltam a ganhar chance. Helerson chegou a atuar pelo Estoril-POR, mas acabou retornando. Já Lucas Campos teve destaque na temporada passada, mas perdeu espaço em 2020. Seu retorno vai aumentar as opções de Bruno Lazaroni no setor ofensivo.

Cícero, Helerson e Lucas Campos devem reiniciar os treinos com o restante do elenco do Botafogo nesta sexta-feira.