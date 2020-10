Cicinho critica sistema de Diniz e mudanças feitas na defesa do São Paulo

Campeão mundial com o São Paulo, Cicinho criticou as escolhas do técnico Fernando Diniz no comando do Tricolor. Para o ex-lateral, o esquema de jogo está limitando a equipe e cansando os articuladores do time, Daniel Alves e Igor Gomes.

“O Fernando Diniz quer implantar um sistema europeu no São Paulo, mas eu nunca vi o Messi indo buscar a bola no pé do goleiro. O Busquets vai buscar e o Messi resolve. O Daniel Alves e o Igor estão indo buscar a bola no Volpi e até chegar no ataque estão cansados”, comentou no Mesa Redonda Futebol Debate da TV Gazeta.

“É um esquema de jogo que não está favorecendo os jogadores. Tirou toda a característica do Igor Gomes. Antes da pandemia era um jogador espetacular”, completou.

Cicinho também avaliou negativamente a troca feita por Diniz, que sacou Bruno Alves e Arboleda para confiar em Diego Costa e Léo como a dupla de zaga titular.

“O Diniz está preso na questão de que a zaga não sofreu. Mas o São Paulo jogou contra o pior ataque do Campeonato Brasileiro e tomou gol. O São Paulo já entra perdendo de 1 a 0 para correr atrás do resultado. O problema não era somente os dois (Arboleda e Bruno Alves)”, analisou Cicinho.

A troca dos zagueiros ocorreu depois da eliminação no Campeonato Paulista e do começo irregular no Brasileirão. Nos dois primeiros jogos, o desempenho de Diego e Léo foi positivamente surpreendente. Além de potencializar a saída de bola, o Tricolor não sofreu gols. Porém, nas 13 partidas seguintes, a equipe tomou 17 gols, com uma média de mais de 1,5 por partida.