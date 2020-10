Cicinho diz que o maior problema do São Paulo é Fernando Diniz: ‘Sou a favor de uma troca urgente’

O convidado deste sábado do ‘Aqui com Benja’, no “Fox Sports”, é Cicinho, dono de títulos no Brasil e na Europa. Ídolo do São Paulo, o jogador também vestiu a camisa de clubes como Real Madrid e Roma, entre outras agremiações.

Campeão em 2005 do Paulista, da Libertadores e do Mundial pelo Tricolor, o ex-lateral comentou sobre a atual situação do clube:

– O torcedor são-paulino está querendo esquecer este ano. O time está desfigurado dentro de campo”, disse Cicinho, que fez críticas ao técnico Fernando Diniz. “O maior problema hoje é técnico. O Diniz está tirando a característica de alguns jogadores”, avaliou o ex-jogador, que acredita que o clube deveria investir em nomes como Felipão, Paulo Autuori e Roger – disse.

Sobre a configuração do São Paulo de hoje, Cicinho comparou o futebol atual da equipe com o da sua geração:

– Na minha época, os atacantes estavam acostumados a fazer gol, agora vão buscar a bola no pé dos outros – afirmou.

Na entrevista para Benjamin Back, o ex-jogador comparou também a época vitoriosa de sua carreira com o momento atual do futebol:

– O futebol virou comércio. Mudou para pior. Há muito investimento mas a qualidade caiu. Está faltando paixão e propósito – analisou.

O convidado do Aqui com Benja contou ainda histórias envolvendo integrantes da então equipe do Tricolor, como Tardelli e Lugano, e lembrou bastidores da Seleção Brasileira junto a nomes como Ronaldo e Luizão.

