Cicinho fala sobre fase do São Paulo, diz que Fernando Diniz é o problema e até sugere substituto: ‘Trocaria já’

Um dos ídolos recentes do São Paulo, Cicinho nunca abandonou o clube de coração. Torcedor, acompanha – e sofre – até hoje a equipe em campo. Convidado deste sábado do Aqui com Benja, o ex-lateral abriu o jogo sobre o que pensa da fase tricolor e não titubeou ao falar que a culpa no momento é de Fernando Diniz.

“O São Paulo apostou em projetos, principalmente com o Fernando Diniz. Mas o que nós estamos vendo é um time desfigurado. Um treinador que tentou implementar sua maneira de jogar e que não deu certo. São Paulo é grande demais, então não tem espaço para ficar perdendo, perdendo e perdendo. E além e tudo perdendo o respeito dos adversários”, disse.

“O maior problema do São Paulo hoje é técnico. Porque os jogadores não entenderam. O Diniz, com a maneira dele de jogar, está tirando as características de alguns jogadores. O problema do São Paulo hoje, infelizmente, é treinador. Não gostaria de dizer isso. O sistema defensivo está tomando muito gol, o ataque não está conseguindo fazer gol como é de costume, o São Paulo sempre teve grandes atacantes. Nós torcedores estamos decepcionados pelo que está acontecendo. A gente não está vendo resultado, é sempre a mesma coisa”, completou.

Cicinho disse até gostar das ideias de Diniz, mas deu exemplos práticos de como as ideias de mudar as características dos jogadores não estão funcionando.

“Eu gosto do sistema de jogo do Fernando Diniz. Mas no São Paulo não deu certo. No Brasil é complicado ter esse sistema de jogo. Se você começa nas categorias de base, é uma coisa. Mas chegar e tentar implantar é outra. Ele está tirando as características dos jogadores. O Hernanes, por exemplo, dribla na frente da área e arma o jogo. Aí você pega ele para ir buscar a bola no pé do Volpi, tira a característica dele. O Tchê Tchê sempre foi de avançar com a bola, se colocar na posição defensiva ele fica fora do ambiente dele. O jogador entende o que o Diniz quer, mas na prática não se adaptou. Tanto que estamos vendo o Fernando Diniz gritando toda hora com os jogadores, cobrando posicionamento. Os caras tentam, mas na prática é diferente”, disse.

Por tudo isso, o ex-jogador não tem dúvidas em falar que trocaria agora de treinador. E dá até sugestões de alguns nomes que poderiam assumir o clube.

“Sem sombra de dúvidas (trocaria já). Até porque o São Paulo está precisando de um treinador que consiga tirar um algo a mais dos jogadores em um momento tão conturbado. Hoje o mercado não tem tantas opções. Mas pelo momento que o São Paulo vive, até para tentar resgatar a autoestima dos atletas, temos o Paulo Autuori, o Roger Machado, o Felipão… É o momento de inovar!”, diz.

Raí

Cicinho também avaliou o trabalho de Raí como dirigente no São Paulo e criticou o cartola justamente pela “teimosia” de não demitir Fernando Diniz.

“Infelizmente é o que estamos vendo: não está tendo retorno. O Raí é espetacular como atleta, mas como dirigente não está indo bem. Até por essa teimosia de não trocar treinador, de não ouvir torcedor. Mas não trocaria o Raí, daria um tempo maior para ele. Mas daria o conselho de ouvir mais, abrir um pouco mais a cabeça”, disse.

Rogério Ceni e Leco

Cicinho também falou de outros dois nomes importantes para o São Paulo: Rogério Ceni e Leco. O ex-lateral disse que contrataria o ex-goleiro como treinador e apontou pontos positivos no criticado trabalho do presidente tricolor.

“Contrataria o Rogério Ceni na hora! E vai acontecer isso. As eleições estão chegando, e o Rogério tem identidade, a cara do São Paulo e vem fazendo um trabalho espetacular no Fortaleza. Creio que vai ser o próximo treinador do São Paulo”, disse.

“A gestão do Leco está sendo pautada pela questão dos resultados. Como presidente, em termos de contratações, foi uma das melhores gestões. Contratando Daniel Alves, Alexandre Pato, Hernanes… Mas os resultados não vieram, então ele é contestado. Mas é um presidente que tem meu total respeito”, completou.

