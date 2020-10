Cincinnati Bengals e Indianapolis Colts se enfrentam em busca da recuperação; onde assistir e aposta

A partida esteve ameaçada de acontecer, com quatro testes para coronavírus no Indianapolis Colts, que se revelaram falso-positivos na sequência. Mantido conforme programação original, Colts e Cincinnati Bengals se encaram, neste domingo (18), às 14h, no Lucas Oil Stadium, pela semana 6 da NFL, para se reabilitarem após derrotas na rodada anterior.

Defesa é trunfo

Indianapolis Colts foi derrotado pelo Cleveland Browns na semana anterior. O ataque foi, como durante o ano todo, inconstante e com dificuldade em concluir em touchdowns os drives conduzidos por Philip Rivers. A defesa, entretanto, é o ponto positivo. O setor é o segundo que menos cedeu pontos na NFL, com apenas 17.6 por partida. Diante dos Browns na semana 5, manteve Indianapolis no jogo, forçando duas interceptações no segundo tempo do duelo.

Protejam Joe Burrow

O quarterback Joe Burrow, primeira escolha geral no Draft deste ano, já demonstrou que pode dar alegrias ao Cincinnati Bengals. Mas, para isso, tem que ficar de pé e em condição de executar seus passes. O jogador já sofreu 22 sacks na temporada, a pior marca da NFL. Contra uma feroz defesa dos Colts, manter Burrow protegido é a única esperança de triunfo.

Aposta

De acordo com o Power Football Index, mecanismo de projeções da ESPN norte-americana, o Indianapolis Colts é o favorito: 67.6% de chances de vencer. Os Bengals têm apenas 32.2%

FICHA DO JOGO

Indianapolis Colts x Cincinnati Bengals

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), 14h

Local: Lucas Oils Stadium, em Indianapolis

Onde ver: Game Pass da NFL