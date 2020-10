Cinco filmes para estudar Biologia

Diversificar as maneiras de estudar é uma boa estratégia para não cair na rotina. Visando uma boa preparação para a matéria de Biologia para vestibulares e para o Enem, separamos cinco filmes que podem auxiliá-los nessa reta final de estudos.

Vida de Inseto (1998)

A animação demonstra a vida de alguns tipos de artrópodes. O filme mostra um formigueiro que vem sendo ameaçado por gafanhotos que querem os seus alimentos.

No longa é abordado as relações ecológicas, além de demonstrar as características dos artrópodes, mesmo que apareçam incorretas em algumas cenas, como a presença de quatro patas ao invés de seis que é o correto.

Osmose Jones (2001)

O filme mostra o interior do corpo humano, de uma forma divertida e simples, sem os detalhes acadêmicos.

Ele aborda os papéis do sistema digestório, imunológico e nervoso. Outros temas interessantes são demonstrados como higiene e hábitos alimentares saudáveis.

Uma verdade inconveniente (2006)

No longa, o ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, apresenta problemas ambientais e como o homem tem influência nesse processo.

Você Pode Gostar Também:

O filme mostra como a interferência do homem no aumento da temperatura do planeta de forma chocante, e as consequências desencadeadas por essas atitudes, tais como, ondas de calor intensas, derretimento de geleiras, entre outros.

Na obra, fica mais claro como a participação do homem influencia diretamente no aquecimento global. Além disso, mostra possibilidades de como enfrentar esse problema.

Wall-E (2008)

O longa demonstra o acúmulo do lixo no planeta e a poluição. Com a Terra sem condições de abrigar mais os seres humanos, uma mudança de local é feita através de uma grande nave.

Outros temas abordados obesidade e sedentarismo, visto que a população da nave está acima do peso, devido os hábitos de vida nada saudáveis.

O Desafio de Darwin (2010)

O filme conta a vida de Charles Darwin, importante naturalista, geólogo e biólogo que criou a evolução por seleção natural.

No longa, fica claro entender por que Darwin demorava para publicar seus trabalhos, além de demonstrar as diversas dúvidas que surgiam em sua cabeça.

E então, você já assistiu algum desses filmes? Aproveite a reta final da preparação para o Enem para estudar biologia de forma mais leve!