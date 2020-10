Cine Maior de domingo (4/10) Record exibe Homem-Aranha 3, com Tobey Maguire · .

A Record exibe o filme Homem-Aranha 3 no Cine Maior deste domingo (4), às 12h45 (horário de Brasília). Lançado em 2007, o longa é o último com Tobey Maguire vestindo a roupa do herói. Desta vez, ele encara o maior desafio da sua vida ao precisar enfrentar de uma vez três grandes vilões em busca de sua derrota.

Na trama, Peter Parker (Maguire) finalmente conseguiu fazer o seu relacionamento com Mary Jane (Kirsten Dunst) dar certo. Tudo parece ir bem até o jovem encontrar uma misteriosa gosma preta surgida do espaço. Ao entrar em contato com ele, ela não só modifica as cores do uniforme do Homem-Aranha para preto, como exalta o pior lado de sua personalidade.

Apesar de a nova roupa melhorar as habilidades de Parker, suas atitudes acabam criando um conflito com a amada. Ao mesmo tempo, ele precisa enfrentar a aparição de novos vilões.

James Franco, Topher Grace, Thomas Haden Church, Bryce Dallas Howard e J.K. Simmons completam o elenco. Sam Raimi, responsável pelos dois filmes anteriores da franquia, também retorna como diretor.

Assista abaixo ao trailer dublado de Homem-Aranha 3: