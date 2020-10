Cine Maior exibe Velozes e Furiosos 4 neste domingo (11/10) · .

A Record exibe o filme Velozes e Furiosos 4 no Cine Maior deste domingo (11), às 13h15 (horário de Brasília). No longa lançado em 2009, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Connor (Paul Walker) são obrigados a unir forças novamente para capturar um chefe do tráfico e vingar a morte de uma aliada em comum.

Na trama, Brian O’Connor se tornou um agente do FBI especializado em capturar bandidos. Quando ele descobre que Letty (Michelle Rodriguez), que trabalhava como sua informante, foi morta a mando de um poderoso chefe do tráfico, ele planeja a derrubada do criminoso.

Em sua investigação, ele acaba reencontrando Dominic Toretto, que também está na busca para descobrir quem está por trás da morte de sua amada. Para cumprirem seus objetivos, eles voltam a unir forças como nos velhos tempos.

Jordana Brewster, Gal Gadot, John Ortiz, Laz Alonso e Shea Whigham também estão no elenco. A direção é de Justin Lin.

Assista ao trailer legendado de Velozes e Furiosos 4: