Cirurgia de Henrique é bem-sucedida e jogador inicia tratamento nos próximos dias

O Cruzeiro informou neste sábado que a cirurgia realizada no menisco lateral do joelho direito do volante Henrique foi realizada com sucesso. O jogador já recebeu alta e deve iniciar o tratamento na Toca da Raposa na segunda-feira.

O procedimento foi realizado pelo Dr. Sérgio Campolina, médico do clube. O atleta desfalcará a equipe por tempo indeterminado.

No último sábado, antes da partida contra o Oeste, Henrique sentiu dores na região durante o treinamento em Atibaia e retornou a Belo Horizonte. Lá, foi reavaliado pelo departamento médico e passou por exames que identificaram a necessidade da cirurgia.

O volante está em sua terceira passagem pelo Cruzeiro. No total, apresenta 487 jogos e 25 gols marcados.

Confira a nota do Cruzeiro na íntegra:

O Cruzeiro Esporte Clube informa que, na noite de sexta-feira, o atleta Henrique se submeteu a uma cirurgia para o tratamento de uma lesão no menisco lateral do joelho direito. O procedimento foi realizado com sucesso pelo Dr. Sérgio Campolina, médico da equipe celeste.

Na manhã deste sábado o volante recebeu alta e, na segunda-feira, irá iniciar os cuidados pós-operatórios na Toca da Raposa II.