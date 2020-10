Cirurgia no joelho de Carlos Sánchez, do Santos, é bem sucedida

Carlos Sánchez, do Santos, foi submetido neste sábado à uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi bem sucedido.

Sánchez sofreu a grave lesão em 1 de outubro, na vitória do Peixe por 3 a 2 sobre o Olimpia, no Paraguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

O meio-campista de 35 anos passou pelo período pré-operatório e optou pela cirurgia no Brasil por meio do departamento médico do Alvinegro.

O prazo de recuperação varia entre sete e nove meses. Dessa forma, ele não atuará mais no Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, além de ficar fora da Copa do Brasil.

O contrato de Sánchez termina em 22 de julho de 2021. O presidente Orlando Rollo cogita a renovação.